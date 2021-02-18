Чебоксары, , 15:11 — REGNUM В Чувашии 43 спортсменам и юниорам, которые входят в сборные команды России, будут выплачивать ежемесячные стипендии главы республики. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 18 февраля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о спортсменах, которые входят в основной состав сборных команд России или юниорских сборных. С 1 января по 31 мая 2021 года ежемесячные стипендии будут выплачиваться спортсменам, занимающимися зимними видами спорта. По 25 тыс. рублей будут получать Дмитрий Мулендеев и Лана Прусакова, по 14 тыс. рублей — юниорка Полина Сабурова. Все они занимаются фристайлом.

Для тех, кто занимается летними и внесезонными видами спорта, стипендии будут выплачивать с 1 января по 31 декабря 2021 года. Их размер варьируется от 7,5 тыс. до 25 тыс. рублей. Максимальный размер стипендии установлен для Ирины Баймулкиной, Александра Мышова, Анастасии Безлюдной, Александры Козловой (тяжелая атлетика), Дарьи Белоусовой, Елены Герасимовой (спортивная гимнастика), Марины Ладяшкиной (триатлон), Фархода Рахмоналиева (смешанное боевое единоборство).

Кроме того, по 25 тыс. рублей будут получать следующие спортсмены-инвалиды: Сергей Иванов, Андрей Андреев, Денис Гаврилов, Рамиль Гарифуллин, Анатолий Иванов, Екатерина Петрова, Александра Садовникова (спорт глухих), Татьяна Кольцова, Дмитрий Кудряшов (спорт глухих), Татьяна Гуреева, Антон Иванов, Илья Паргеев, Павел Попов, Константин Репин, Иван Скрынник, Дмитрий Степанов, Юрий Степанов, Сергей Шатров (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

С 1 февраля и до конца года по 25 тыс. рублей будет выделяться тяжелоатлеткам Яне Мохиной и Наталии Шаймановой.