Калуга, 18 февраля 2021, 16:47 — REGNUM В Калуге 18 февраля стартовал чемпионат по лыжным гонкам органов безопасности Центрального федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Обращаясь к собравшимся, начальник калужского областного управления ФСБ России генерал-майор Сергей Ядыкин отметил, что лыжные гонки проходят в юбилейный для Калуги год:
Калужский губернатор Владислав Шапша, напутствуя участников соревнования, сказал:
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