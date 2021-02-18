Калуга, , 16:47 — REGNUM В Калуге 18 февраля стартовал чемпионат по лыжным гонкам органов безопасности Центрального федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Калуге открылся чемпионат по лыжным гонкам органов безопасности ЦФО Admoblkaluga.ru

Обращаясь к собравшимся, начальник калужского областного управления ФСБ России генерал-майор Сергей Ядыкин отметил, что лыжные гонки проходят в юбилейный для Калуги год:

«Мы возвращаемся в спортивную жизнь. Ярким примером этого являются эти соревнования. Очень приятно, что соревнования проходят в год, когда областной центр отмечает свое 650-летие».

Калужский губернатор Владислав Шапша, напутствуя участников соревнования, сказал:

«Я рад вас приветствовать в Калужской области. Здесь научились делать многое: привлекать инвесторов, приглашать и встречать туристов, даже снег научились насыпать на лыжню, если нужно провести соревнования. Я вам желаю успехов! Конечно же, победит сильнейший».

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