Ханты-Мансийск, , 14:44 — REGNUM Чемпионат России по биатлону будет проходить в два этапа. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе автономного учреждения «Юграмегаспорт».

Отмечается, что чемпионат России, который в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Ханты-Мансийске. Первый этап запланирован на 8−15 марта, а второй состоится с 29 марта по 5 апреля.

При этом программа турнира будет расширенной. В частности, в рамках официальных стартов запланирована одна из старейших биатлонных дисциплин — командная гонка.

Напомним, в 2020 году чемпионат России по биатлону должен был пройти с 26 марта по 3 апреля, но был отменен из-за пандемии коронавируса.