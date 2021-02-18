Уфа, , 14:13 — REGNUM Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером команды Томи Лямся. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 41-летним финским тренером рассчитано на один сезон.

Лямся входит в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с 2017 года. В 2020 году он возглавил команду. Также он работал с финскими клубами «Йокерит» и «Пеликанз», тренировал юниорскую сборную Финляндии.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).