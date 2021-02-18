Мельбурн, Австралия, , 13:48 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Сербии — первой ракетке мира Новаку Джоковичу — в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 3:6, 4:6, 2:6.

Карацев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, две ошибки на подаче и 6 из 7 брейков.

Карацев является 114-й ракеткой мира. Он стал первым теннисистом в мире, который дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема», будучи дебютантом.

В финале турнира Джокович сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия) и Стефаносом Циципасом (Греция).

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