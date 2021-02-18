Токио, , 12:25 — REGNUM Новым председателем организационного комитета Олимпийских игр в Токио избрана Сэйко Хасимото. Решение об этом принято 18 февраля на заседании исполкома оргкомитета.

«На посту главы оргкомитета я приложу все усилия для проведения Игр в Токио», — заявила Хасимото.

Хасимото с сентября 2019 года была министром, ответственным за Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио.

В феврале 2021 года она подала заявление об отставке с этого поста премьер-министру Ёсихидэ Суге. Это произошло после того, как предыдущий глава оргкомитета Ёсиро Мори подал в отставку после своих скандальных «сексистских» высказываний.

Читайте ранее в этом сюжете: Оргкомитет Олимпиады в Токио готова возглавить министр по делам Олимпиады