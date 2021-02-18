Москва, , 11:59 — REGNUM Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Марио Фернандесом. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 30-летним футболистом новый контракт, который рассчитан до конца сезона 2023/24. Предыдущее соглашение действовало до 2022 года.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе «армейцев» он стал трёхкратным чемпионом России. Всего за клуб он сыграл 289 матчей и забил шесть голов. В составе сборной России Фернандес провёл 25 матчей и забил три гола.

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