Москва, , 11:55 — REGNUM Фигуристка Александра Трусова восстанавливается после травмы и готовится выступить на чемпионате мира. Об этом 18 февраля заявил её тренер Евгений Плющенко.

«Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира», — цитирует Плющенко ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трусова и чемпионка России Анна Щербакова не включены в предварительный список участников финала Кубка России.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию состоится 22−28 марта в Стокгольме (Швеция).

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