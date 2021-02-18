Барселона, Испания, , 11:38 — REGNUM Главным тренером «Барселоны» может стать бывший футболист каталонского клуба Хави. Об этом 18 февраля сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что «Барселона» определилась с кандидатурой по главному тренеру. Хави возглавит команду в летнее трансферное окно и сменит на этом посту Рональда Кумана.

Хави является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб с 1998 по 2015 год и стал восьмикратным чемпионом Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов

Напомним, Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года. В чемпионате Испании клуб занимает третье место. В Лиги чемпионов команда потерпела разгромное поражение от ПСЖ (1:4) в первом матче 1/8 финала.

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