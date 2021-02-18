Лондон, , 10:53 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» определил цену на нападающего Гарри Кейна. Об этом 18 февраля сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство «Тоттенхэма» готово продать 27-летнего форварда, но за сумму не менее €170 млн. При этом предложения ниже этой суммы не будут даже рассматриваться.

Отмечается, что интерес к футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» на протяжении всей своей карьеры. При этом в 2011—2013 годах он уходил аренду в «Лестер», «Норвич» и «Миллуолл».

Он дважды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) — в сезонах 2015/16 и 2016/17.