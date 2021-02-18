Москва, , 10:33 — REGNUM Песня «Катюша» не будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС.

Отмечается, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила собственный гимн для российских спортсменов в случае их победы на чемпионате мира.

На соревнованиях в Оберстдорфе (Германия) российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы выступят в статусе команды Russian Ski Federation (RSF) под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится с 25 февраля по 7 марта.