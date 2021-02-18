Москва, , 10:27 — REGNUM Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова не вошли в предварительный список участников финала Кубка России. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Финал Кубка России состоится с 27 февраля по 2 марта в Москве. Эти соревнования являются этапом отбора в сборную России на чемпионат мира, который пройдёт 22−28 марта в Стокгольме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурист Михаил Коляда пропустит финал Кубка России.

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