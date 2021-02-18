Торонто, Канада, , 10:08 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Остон Мэттьюс и Александр Керфут. У «Оттавы» отличился форвард Брэди Ткачук.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 26 очков. «Оттава» идёт на седьмом месте с девятью очками.

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