Детройт, США, , 10:04 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Филипп Курашев и Алекс Дебринкэт.

В настоящее время «Чикаго» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 22 очка. «Детройт» идёт на восьмом месте с 11 очками.

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