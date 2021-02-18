Роли, США, , 09:59 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флориды» дубль оформил нападающий Джонатан Юбердо. Ещё по шайбе забросили форварды Александер Веннберг и Юхо Ламмикко.

В составе «Каролины» точными бросками отметились Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Винсент Трочек. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

В настоящее время «Флорида» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 22 очка. «Каролина» идёт на четвёртом месте с 21 очком.

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