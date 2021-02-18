Красноярск, 18 февраля 2021, 09:42 — REGNUM Город Красноярск претендует на проведение финала чемпионата России по хоккею с мячом. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в министерстве спорта Красноярского края.
Конкурс на право проведения матча объявила Федерация хоккея с мячом России. Глава красноярского минспорта Павел Ростовцев уже подписал заявку на проведение главного хоккейного события сезона, которое состоится 21 марта.
Власти региона отмечают, что для участия в конкурсе необходим подходящий стадион. В Красноярске это стадион «Енисей».
Участники финала определятся в серии плей-офф чемпионата страны. У красноярского «Енисея» есть шансы попасть в финал.
«Мы надеемся, что Федерация нас поддержит, и очень надеемся, что наш «Енисей» доберётся до финала», — подчеркнул Ростовцев.
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