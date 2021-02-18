Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Звездой» (Звенигород). Мачт чемпионата России завершился со счётом 33:26 в пользу подопечных Пера Юханссона, сообщает пресс-служба донской команды.

«Я не доволен первыми 15 минутами встречи — нужно было отдавать больше энергии на площадке и проще сыграть в атаке. Было важно провести ротацию состава, так как у нас непростой календарь. Кроме того, молодым гандболисткам нужно давать игровое время, чтобы они прогрессировали. И у них это получается, они показывают бойцовский характер», — прокомментировал ход игры наставник.

Восемь мячей в ворота соперниц забила Милана Таженова, пять точных бросков на счету у Анны Сень, по четыре — у Анны Лагерквист и Катарины Крпеж-Шлезак.