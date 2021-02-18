Марсель, Франция, , 09:06 — REGNUM «Марсель» одержал победу над «Ниццей» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Марселя» дубль оформил полузащитник Саиф-Эдин Хауи, ещё один гол забил защитник Альваро Гонсалес. У «Ниццы» точными ударами отметились нападающий Амин Гуири и хавбек Малик Селлуки.

На сегодняшний день «Марсель» занимает шестое место в чемпионате Франции, на счету команды 37 очков. «Ницца» идёт на 14-м месте с 29 очками.

Читайте также: «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» — 2:2