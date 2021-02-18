Мельбурн, Австралия, , 08:06 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей США Сереной Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Осака шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и 2 из 7 брейков.

В финале турнира Осака сыграет с победительницей матча между Каролиной Муховой (Чехия) и Дженнифер Брэйди (США).

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