Токио, , 06:59 — REGNUM Министр японского правительства Сэйко Хасимото, ответственная за проведение в Токио Олимпийских и Паралимпийских игр, готова возглавить оргкомитет Олимпиады, оставшийся без руководителя после скандальной отставки его председателя Ёсиро Мори. Об этом 18 февраля сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что ранее Хасимото, которая является участницей семи Олимпиад и бронзовым призёром Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров, выражала нежелание занимать этот пост.

По данным агентства, 18 февраля пройдёт третье заседание специального совета по выборам нового председателя оргкомитета Олимпийских игр в Токио, сформированный после отставки Мори.

Напомним, крупный скандал в Японии вызвали «сексистские» высказывания Мори, заявившего о снижении продуктивности заседаний из-за участия в них женщин. По его словам, рост числа женщин в федерациях и комитетах ведёт к тому, что на заседания стало уходить гораздо больше времени. Принесённые Мори извинения уже не смогли остановить разгоревшийся скандал, в результате которого он ушёл в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Токио 16 февраля прошло первое после отставки Ёсиро Мори заседание специального совета по выборам нового председателя организационного комитета Олимпийских игр.

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