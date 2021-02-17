Бернли, Великобритания, , 23:06 — REGNUM «Бернли» принял на своем поле «Фулхэм» в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Терф Мур» и завершилась с ничейным счетом — 1:1.

В составе хозяев голом отличился форвард Эшли Барнс с передачи Джея Родригеса. Единственный мяч «Фулхэма» на свой счет записал защитник Ола Анна.

На данный момент «Бернли» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 24 матчах. «Фулхэм» идет на 19-й строчке с 19 очками.