Нью-Йорк, США, , 22:28 — REGNUM Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в ближайшее время сможет вернуться на лед.

Главный тренер «рейнджеров» Дэвид Куинн сообщил, что россиянин сможет присоединиться к команде в предстоящем матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз», информирует пресс-служба команды.

Напомним, что Панарин из-за травмы нижней части тела был вынужден пропустить два матча чемпионата: с «Бостоном» и «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне на счету Панарина 15 (5+10) очков в 12 матчах.