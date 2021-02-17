Мадрид, , 21:37 — REGNUM Бывший нападающий сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Диего Форлан поделился своим мнением об игре Луиса Суареса в составе «матрасников».

"В последние дни Суареса в «Барселоне» клубу нужна была мишень, на которую можно было бы направить критику и ненависть со стороны фанатов. Суарес стал идеальной мишенью, ведь он резко говорит и много борется. Многим он не нравится, включая некоторых фанатов и журналистов. Им не нравится эта его сторона. Но он много забил в прошлом сезоне.

Конечно, когда он был на пике, то забивал более 30 мячей за сезон. Люди ждали таких показателей сезон за сезоном. Он делал свою работу и хорошо играл в Лиге чемпионов. Когда они перестали брать все титулы, кого-то нужно было обвинить. Месси — не тот человек.

Я не удивлен, что Суарес добивается успеха, потому что в прошлом сезоне в «Барсе» он показал отличный уровень. Его уход из «Барселоны» — это не футбольная история. Было много посторонних вещей. Жаль. Этот игрок может хорошо выступать где угодно, и мы видим это в «Атлетико». Очень рад за него. Здорово, что он так много забивает», — приводит слова уругвайца портал AS.

В текущем сезоне Луис Суарес, перешедший в состав «Атлетико» летом из «Барселоны», отличился 16 голами и 2 голевыми передачами в 18 матчах чемпионата.