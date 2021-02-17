Ростов-на-Дону, , 21:25 — REGNUM Игрок сборной Франции Беатрис Эдвиж подписала двухлетний контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Клубная карьера спортсменки началась в команде HBC Celles-sur-Belle, затем продолжилась в Cercle Dijon Bourgogne. Затем Эдвиж защищала цвета «Меца» (Франция), «Дьёра» (Венгрия). Является серебряным призёром Олимпиады-2016, чемпионкой мира и Европы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее контракт с «Ростов-Доном» подписала игрок сборной Бразилии по гандболу Эдуарда Аморим.

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