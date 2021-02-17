Любляна, , 19:34 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) не будет менять решение об ограничениях в отношении сборной России на чемпионате мира (ЧМ) в Поклюке (Словения). Об этом 17 февраля сообщает ТАСС.

Организация запретила российским спортсменам использовать во время турнира полное название Союза биатлонистов РФ (Russian Biathlon Union) и логотип федерации с триколором.

«Мы обсуждали решение на встрече с СБР. IBU не видит юридических оснований для изменения исполнения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS)», — отмечается в заявлении IBU.

Ранее сообщалось, что СБР готов обратиться в CAS из-за запрета флага на ЧМ. Об этом проинформировал глава организации Виктор Майгуров. Он заявил, что готов направить обращение в суд, если Международный союз биатлонистов не ответит положительно на требование вернуть цветную эмблему и флаг на форме российских спортсменов на мировом первенстве.