Мадрид, , 18:57 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» (Франция) Килианом Мбаппе угрожал защитнику «Барселоны» (Испания) Жорди Альбе во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом 17 февраля передает Mundo Deportivo.

В I тайме футболист сине-гранатовых Сержиньо Дест извинился перед французом за грубую игру, но форвард не принял извинения. Затем в конфликт вмешался Альба, обращаясь к Мбаппе: «Будь умнее, он попросил прощения». При этом нападающий «ПСЖ» резко отреагировал: «На улице — убью».

Матч «Барселона» — «ПСЖ» в Каталонии завершилась — 4:1 в пользу гостей.