Москва, , 18:46 — REGNUM Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал слова олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, заявившего о готовности поработать тренером в российской нацкоманде. Об этом 17 февраля сообщает «Матч ТВ».

Мартен Фуркад Miceman

«Серьезно я к этому не отношусь. … Лично я на сегодняшний день не готов рассматривать Фуркада как тренера нацкоманды», — отметил Майгуров.

Он добавил, что у француза нет опыта тренерской работы: «Быть спортсменом — одно, а тренером — совсем другое».

Ранее Фуркад заявил о том, что он готов возглавить сборную РФ по биатлону.

«Если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет. Я бы точно подумал над приглашением из РФ», — сказал Фуркад. Добавим, что француз завершил карьеру в 2020 г.