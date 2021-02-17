Амстердам, , 18:41 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес не попал в заявку амстердамского клуба на встречу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Лиллем». Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Матч «Лилль» — «Аякс» состоится 18 февраля.

Ранее главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал будущее Промеса.

«Квинси — всё ещё часть команды, но он хочет перейти в «Спартак» (Москва). Если трансфер не состоится, то Промес останется в «Аяксе», — передает слова тен Хага AD.

Промес играл за «Спартак» (Москва) в 2014—2018 гг. На его счету — 66 мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за российский клуб.

В этом сезоне провёл 25 встреч за «Аякс», забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.