Любляна, , 18:29 — REGNUM Биатлонист Стурла Холм Легрейд (Норвегия) стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате мира (ЧМ) в Поклюке (Словения), показав время 49 мин. 27,6 сек. и не допустив ни одного промаха. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

II место занял Арнд Пайффер (+16,9; 0) из Германии, III место — представитель Норвегии Йоханнес Дале (+40,9; 1).

Среди российских спортсменов лучшим стал Саид Халили — VI место (+1.45,3; 0).

ЧМ по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля.

Из-за санкций WADA российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов РФ.