Канберра, 17 февраля 2021, 17:11 — REGNUM Теннисист Стефанос Циципас (Греция) одержал победу над Рафаэлем Надалем (Испания) в матче ¼ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Встреча в Мельбурне продолжалась 4 ч. 4 мин. и завершилась — 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7.
Циципас вышел в полуфинал Australian Open и сыграет с Даниилом Медведевым (Россия).
Ранее первая ракетка России Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Australian Open.
Встреча продолжалась 2 ч. 5 мин. и завершилась — 7:5, 6:3, 6:2 в пользу Медведева.