Мадрид, , 16:30 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) сыграл вничью с «Картахеной» (Испания) в товарищеском матче в испанском Кампоаморе — 1:1. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У ЦСКА мяч забил Илья Шкурин, у «Картахены» — Начо Хиль.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на II месте в турнирной таблице.

21 февраля в Москве ЦСКА сыграет с СКА в 1/8 финала Кубка России.

Ранее ЦСКА объявил об изменениях в тренировочном графике команды на сборах в Кампоаморе.

Армейцы должны были провести два товарищеских поединка с командами из низших испанских дивизионов, но встречи отменены.