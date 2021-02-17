Мельбурн, Австралия, , 15:57 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Испании Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 4 часа 6 минут и завершилась со счётом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Циципас 17 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, две ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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