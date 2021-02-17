Москва, 17 февраля 2021, 15:30 — REGNUM Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова выступят в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на чемпионате мира. Об этом 17 февраля сообщили в российской команде.
Одиночная смешанная эстафета пройдёт 18 февраля. Начало гонки запланировано на 17:15 мск.
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения) продлится до 21 февраля. Лидером турнира является сборная Норвегии, которая завоевала три золотых и две бронзовых медали.
Российские биатлонисты ещё ни разу в этом турнире не поднимались на пьедестал.