Москва, , 15:30 — REGNUM Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова выступят в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на чемпионате мира. Об этом 17 февраля сообщили в российской команде.

Одиночная смешанная эстафета пройдёт 18 февраля. Начало гонки запланировано на 17:15 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения) продлится до 21 февраля. Лидером турнира является сборная Норвегии, которая завоевала три золотых и две бронзовых медали.

Российские биатлонисты ещё ни разу в этом турнире не поднимались на пьедестал.