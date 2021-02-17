Москва, , 14:54 — REGNUM Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на чемпионат мира по лыжным гонкам. Об этом 17 февраля сообщили в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Отмечается, что в заявку включены 12 лыжников. Это Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Сергей Ардашев, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Илья Семиков, Александр Терентьев и Иван Якимушин.

Чемпионат мира состоится в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта.