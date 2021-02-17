Амстердам, , 13:28 — REGNUM Амстердамский «Аякс» продолжает переговоры с московским «Спартаком» по трансферу нападающего Квинси Промеса. Об этом 17 февраля заявил спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс.

«У нас есть некоторые сложности, но мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров», — цитирует Овермарса Metaratings.

Он отметил, что есть ещё больше недели, прежде чем зимнее трансферное окно в России закроется, поэтому стороны ещё могут договориться.

Ранее сообщалось, что Промес прибудет в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

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