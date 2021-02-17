Москва, , 12:40 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не знает, как сделать так, чтобы вратарь Игорь Акинфеев вернулся в сборную России. Об этом 17 февраля сообщает Sport24.

«Я не знаю, как это сделать, но если получится… Акинфеев — гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает», — сказал Слуцкий.

Напомним, Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год. В составе национальной команды он стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

После чемпионата мира по футболу 2018 года он объявил о завершении карьеры в сборной России.

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