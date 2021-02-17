Мельбурн, Австралия, , 12:03 — REGNUM На матчах Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) снова могут присутствовать зрители. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что болельщиков начнут пускать на игры с 18 февраля. Максимальная посещаемость полуфинальных и финальных встреч составит 50% от общей вместимости комплекса «Мельбурн-Парк».

Соответственно, на каждом матче смогут присутствовать не более 7 477 человек. При этом ношение масок будет обязательно там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, первоначально турнир проходил в присутствии зрителей. В «Мельбурн-Парк» допускались максимум 30 тыс. человек в день. С 13 февраля зрителей перестали пускать из-за ужесточения мер против коронавируса.