Москва, , 11:22 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола подписали Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) с правительством Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Отмечается, что цель соглашения состоит в том, чтобы сделать футбол ещё более популярным и доступным видом спорта для жителей республики.

Предполагается, что к концу 2024 года в Башкирии будут построены стадион с трибунами на 1500 мест, полноразмерный футбольный манеж, а также модернизированы шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах.

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