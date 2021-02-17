Мельбурн, Австралия, , 11:15 — REGNUM Россия становится теннисной нацией. Об этом 17 февраля заявил российский теннисист Даниил Медведев в эфире телеканала Eurosport.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

Читайте также: Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал Australian Open

«Если будет российский финал — это было бы здорово. Мы становимся теннисной нацией», — сказал Медведев.

Он отметил, что ещё один российский теннисист Аслан Карацев является первым в мире игроком, вышедшим в полуфинал турнира «Большого шлема», будучи дебютантом.

Читайте также: Карацев обыграл Димитрова и сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

Напомним, в полуфинале Карацев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, а Медведев — с победителем матча между Стефаносом Циципасом (Греция) и Рафаэлем Надалем (Испания).

Читайте ранее в этом сюжете: Даниил Медведев впервые в карьере войдёт в топ-3 рейтинга ATP