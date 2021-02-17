Лос-Анджелес, США, 17 февраля 2021, 11:02 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Джарет Андерсон-Долан, Тревор Мур, Дастин Браун и защитник Дрю Даути.
Вратарь «Кингз» Джонатан Куик сыграл «на ноль», отразив 28 бросков по своим воротам.
В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Миннесота» идёт на восьмом месте с 12 очками.
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