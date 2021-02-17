Лас-Вегас, США, , 10:58 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Натан Маккиннон, Брэндон Саад и Назем Кадри. У «Вегаса» точными бросками отметились форварды Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо.

В настоящее время «Колорадо» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 17 очков. «Вегас» идёт на первом месте с 21 очком.

Читайте также: «Вашингтон» нанёс поражение «Питтсбургу» в матче НХЛ