Мельбурн, Австралия, , 10:36 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере войдёт в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 17 февраля сообщается на сайте организации.

При этом Медведев может стать второй ракеткой мира, если выиграет Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев одержал победу над Андреем Рублёвым в четвертьфинале Australian Open со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

За выход в финал он поспорит с победителем матча между Стефаносом Циципасом (Греция) и Рафаэлем Надалем (Испания).

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