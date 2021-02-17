Мельбурн, Австралия, , 10:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

Медведев 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рублёва восемь эйсов, три ошибки на подаче и 1 из 5 брейков.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча между Стефаносом Циципасом (Греция) и Рафаэлем Надалем (Испания).

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