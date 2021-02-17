Саратов, , 09:31 — REGNUM В Саратове торжественно открыли дворец водных видов спорта. В его пуске приняли участие губернатор Валерий Радаев, чемпион летних Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров и другие саратовские спортсмены.

В новом спорткомплексе можно тренироваться и проводить всероссийские и международные соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Во дворце расположены три бассейна: прыжковый с вышкой и платформами на высоте 3; 5; 7,5 и 10 метров, плавательный на 10 дорожек и детский для обучения плаванию. Помимо этого, здесь есть специальный гимнастический зал для тренировок. Новое спортивное сооружение сможет принять до 1 тыс. зрителей.

После официальной части губернатор дал старт первому заплыву в новом дворце водных видов спорта. 80 саратовских спортсменов провели тренировки по плаванию и подводному спорту, а воспитанники областной школы олимпийского резерва по водным видам спорта выступили с показательными выступлениями в прыжках с трамплина и в синхронном плавании.

Возводить новый спортобъект начали в 2014 году, но строительство из-за нехватки финансирования неоднократно приостанавливали. В 2019 году дворец спорта вошел в нацпроект «Демография». После этого работы на объекте возобновили. В конце прошлого года спорткомплекс все-таки достроили.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 3 февраля открыли новый бадминтонный комплекс, построенный по нацпроекту «Демография». 4 февраля на новой спортплощадке прошли Всероссийские соревнования «Хрустальный волан», участие в которых приняли почти 250 человек.

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