Милуоки, США, , 08:28 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал разыгрывающий Фред Ванвлит, набравший 33 очка.

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