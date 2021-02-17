Миннеаполис, США, , 08:25 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал защитник Энтони Эдвардс, набравший 28 очков.

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