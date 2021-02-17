Мельбурн, Австралия, 17 февраля 2021, 08:20 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Бельгии Элизе Мертенс вышли в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open)
В полуфинале Соболенко и Мертенс одержали победу над американкой Николь Меликар и представительницей Нидерландов Деми Схурс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
В финале Соболенко и Мертенс выйдут на корт против чешских теннисисток Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой. Матч состоится 19 февраля.
Напомним, в 2019 году Соболенко и Мертенс выиграли Открытый чемпионат США (US Open) в парном разряде.