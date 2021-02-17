Мельбурн, Австралия, , 08:02 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над хорватской теннисисткой Петрой Мартич в четвертьфинале турнира в Мельбурне. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4.

Касаткина один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

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