Питтсбург, США, , 07:56 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Конор Шири, Якуб Врана и Ларс Эллер. У «Питтсбурга» точным броском отметился форвард Зак Астон-Риз.

В настоящее время «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточном дивизионе, на счету команды 17 очков. «Питтсбург» идут на пятом месте с 15 очками.

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