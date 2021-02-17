Нью-Йорк, США, , 07:38 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили российский нападающий Михаил Мальцев, белорусский форвард Егор Шарангович, а также Павел Заха, Уилл Батчер и Ник Меркли.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились форвард Колин Блэквелл и российский нападающий Павел Бучневич.

В настоящее время «Дэвилз» занимает шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 12 очков. «Рейнджерс» идут на седьмом месте с 11 очками.

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